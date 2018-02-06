Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağı Red Light District'e turist sınırlaması geliyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da genelevleri ile ünlü Kırmızı Fener Sokağı'nı (Red Light District) ziyaret eden turist grupları için sıkı kurallar getiriliyor

Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağı Red Light District'e turist sınırlaması geliyor
Nisan ayından itibaren hayata geçirilecek uygulama ile 20 kişiden fazla olan tur gruplarının, genelevler bölgesine girişine izin verilmeyecek.

Rehberler, 5 kişiden fazla olan turisti gruplarını gezdirebilmek için izin belgesi almak zorunda kalacak.

Turlar gece saat 23:00'te sona erecek. Grupların, kalabalık yerlerde kalmasına izin verilemeyecek. Turistlerin, Red Light bölgesi turu sırasında alkol ve uyuşturucu kullanmaları yasaklanacak.


TUR REHBERLERİ RED LİGHT DISTRICT'E GİRERKEN UYARACAK


Tur rehberleri, katılımcıları seks işçilerine, mahalle sakinlerine ve çevredeki esnafa saygılı olmaları konusunda uyaracak. Kurallara uymayan rehberlere de ağır yaptırım uygulanacak. Serbest çalışan rehberlere 190 euro, tur şirketlerine bağlı çalışanlara ise 950 euro para cezası verilecek.

Kuralları üç kez ihlal eden rehberlerin izin belgesi iptal edilerek, bir daha turist gezdirmesine izin verilmeyecek.


RED LIGHT'I SAATTE 27 TURİST GRUBU GEZİYOR


Bu önlemlerin alınmasının nedeni, son yıllarda Amsterdam'ın bu bölgesindeki organize tur sayısının giderek artıyor olması. Günün yoğun bölümlerinde bir saat içinde ortalama 27 ayrı turist grubu genelevlerin olduğu sokakları ziyaret ediyor.

Belediyeye göre, bu yoğunluk da güvenlik başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyor. Amsterdam Belediyesi, yeni düzenleme ile Red Light bölgesindeki rahatsızlığının önemli ölçüde önlenmesini bekliyor.

Amsterdam Belediyesi, genelevler semtindeki turlara katılanlardan "eğlence vergisi" adı altında ek bir ücret almanın mümkün olup olmadığını da araştırıyor.

BBC Türkçe


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