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Amy Winehouse'un 17 yaşında kaydettiği My Own Way adlı şarkı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un 17 yaşında kaydettiği ‘My Own Way' adlı şarkı, sanatçının ölümünden 7 yıl sonra ortaya çıktı

Amy Winehouse'un 17 yaşında kaydettiği My Own Way adlı şarkı ortaya çıktı
Başarılı müzisyen Amy Winehouse 2011 yılında hayatını kaybetmiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Şimdi ise sanatçının ölümünden 7 yıl sonra henüz 17 yaşındayken kaydettiği My Own Way adlı şarkı ortaya çıktı.

Amy Winehouse'un 2001 yılında plak şirketlerine göndermek üzere Gil Cang'in stüdyosunda kaydettiği şarkı ‘My Own Way', yine Gil Caang tarafından Youtube'a yüklendi.



Gil Cang, James Mcmillan ve Maryanne Morgan ortaklığıyla yazılan şarkının bir süredir aklında olduğunu söyleyen Cang, arşivinde kaydı aradığını ve bulduğunda da müzikseverlerle paylaşmak istediğini açıkladı. İşte o kayıp şarkı...


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