Kanal D Haber'in yeni yüzü Merve Dinçkol oldu

Hafta içi her akşam saat 19.00’da Buket Aydın’ın sunumuyla ekrana gelen Kanal D Haber, artık hafta sonları da Merve Dinçkol’a emanet

19 Mayıs 2018, Cumartesi 10:18 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 10:20
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Merve Dinçkol, bugün itibarıyla her hafta sonu gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmeleri Kanal D Ana Haber’de aktaracak.

Merve Dinçkol, "Kanal D Haber’in ekrandaki yansıması olabildiğim için şanslı hissediyorum. Her hafta sonu ekibimiz tarafından binbir emekle hazırlanan haberleri izleyicimizle buluşturmak benim için büyük mutluluk olacak" dedi.

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