Kanal D Haber'in yeni yüzü Merve Dinçkol oldu
Hafta içi her akşam saat 19.00’da Buket Aydın’ın sunumuyla ekrana gelen Kanal D Haber, artık hafta sonları da Merve Dinçkol’a emanet
Merve Dinçkol, bugün itibarıyla her hafta sonu gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmeleri Kanal D Ana Haber’de aktaracak.
Merve Dinçkol, "Kanal D Haber’in ekrandaki yansıması olabildiğim için şanslı hissediyorum. Her hafta sonu ekibimiz tarafından binbir emekle hazırlanan haberleri izleyicimizle buluşturmak benim için büyük mutluluk olacak" dedi.