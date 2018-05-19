Merve Dinçkol, bugün itibarıyla her hafta sonu gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmeleri Kanal D Ana Haber’de aktaracak.

Merve Dinçkol, "Kanal D Haber’in ekrandaki yansıması olabildiğim için şanslı hissediyorum. Her hafta sonu ekibimiz tarafından binbir emekle hazırlanan haberleri izleyicimizle buluşturmak benim için büyük mutluluk olacak" dedi.