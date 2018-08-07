Anadolu Ajansı Yükselen Afrika adlı kitabını yayınladı

Derinlemesine ülke analizleri ve ilginç görsellerin yer aldığı, kitap formatında sunulan özel çalışma, son yıllarda gözlerin çevrildiği kıtayı daha yakından ve farklı bir açıyla tanıtıyor.

Afrika kıtasının önde gelen ülke analizlerinin yanı sıra Türkiye'nin kıtaya ilişkin çalışmalarına da yer verilen kitapta, kıtada petrol, elmas, altın ve uranyum gibi zengin doğal kaynaklara sahip olduğu halde yıllarca sömürge devletlerinin kontrolü altında siyasi istikrarsızlık, iç savaş, yolsuzluk ve demokrasiden uzak yönetim anlayışı gibi yapısal sorunlarla mücadele eden ülkelerin yükselen değerlerine değiniliyor.

Afrika ülkelerinin siyasal ve ekonomik özgürlüklerini kazanma yolundaki çabaları, toplumsal değişimleri, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dünya ekonomisindeki önemine dair bilgilerin yer aldığı kitapta, kıtanın doğal kaynakları, coğrafi konumu ve genç nüfusuyla öne çıkan ülkeler yakından analiz ediliyor.

Kitapta ayrıca eğitim, sağlık ve ekonomi gibi pek çok alanda yapılan yatırımlarla çehresi değişen Afrika ülkelerinde jeopolitik risklerinin azaldığı, istikrarının sürdürülebilir olduğu, ekonominin büyüdüğü, refah seviyesinin arttığı ve yaşam koşullarının iyileştiği gözler önüne seriliyor.

Öte yandan, kıta ülkeleriyle, Osmanlı dönemine kadar uzanan derin tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye'nin son 15 yılda başarıyla sürdürdüğü kamu diplomasisi ile kültürel, ekonomik ve insani yardımlarını içeren Afrika açılım politikasına kitapta yer veriliyor.

Bu kapsamda, kitapta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumlar aracılığıyla yapılan iş birlikleri, yatırımlar ve çalışmalar özenle hazırlanan grafik ve görsellerle anlatılıyor.

Afrika ülkelerinden devlet adamlarının, siyasetçilerin ve iş dünyasının da görüşlerine yer verilen kitapta, kıtanın gelişimi için Türkiye'den gelecek yatırımların önemi vurgulanıyor.

Kitap, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerle devletin dış siyasetinde önemli bir hamleye dönüştürdüğü Afrika açılımını destekleyen bir yayın olma niteliği taşıyor.

Afrika'ya ilgi duyan tüm araştırmacı, akademisyen, gazeteciler ve özellikle iş adamları ve yatırımcılar için önemli bir başvuru kaynağı olacağı düşünülen kitap, online satış siteleri ve tüm seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.



