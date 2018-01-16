Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

CSKA MOSKOVA DAHA ÇOK KAZANDI

Erdinç Şahin

'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak. Avrupa arenasındaki 609'uncu maçına çıkacak olanbugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi aldı.2001-02 sezonundan itibaren katıldığıise 361'inci mücadelesine çıkacak olanbu kupada bugüne kadar oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet ve 179 yenilgi elde etti.Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı ekip 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de 2 takım arasında oynanan 17 karşılaşmada lacivert-beyazlı ekip 3 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.Euroleague'de 17'nci haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 15'inci sırada, CSKA Moskova ise 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 1'inci sırada yer alıyor.