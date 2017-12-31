Anadolu Efes - Darüşşafaka (Maç özeti)



İLK YARIYI EFES ÖNDE TAMAMLADI

Haber Merkezi

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 4. dakikayı 9-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Darüşşafaka, Kidd ve Emircan Koşut'un skorer oyunuyla 8. dakikada eşitliği yakaladı: 16-16. Konuk ekip, Sant-Roos'un serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle ilk çeyreği 18-16 üstün tamamladı.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Darüşşafaka, 14. dakikayı 24-22 önde geçti. Cummings ve Eric'in pota altından, Bell'in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, 17. dakikada farkı 5 sayıya (34-29) çıkardı. Lacivert-beyazlılar, rakibine McCollum ve Dunston'la karşılık vererek devreye 42-41 önde girmeyi başardı.İki takımın da savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Darüşşafaka, Eric, Sant-Roos ve Johnson'un basketleriyle rakibine üstünlük sağlayarak, son çeyreğe girilirken farkı 5 sayıda (55-50) tuttu.Son çeyrekte Motum ve Brown ile dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 33. dakikada tekrar öne geçti: 59-57. Oldukça çekişmeli geçen bu poriyotta Motum'un sayılarıyla son 24 saniyeye 71-69 üstün giren Anadolu Efes, müsabakayı da 73-69 kazandı.