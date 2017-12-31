Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Anadolu Efes - Darüşşafaka (Maç özeti)

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 73-69 yendi

Anadolu Efes - Darüşşafaka (Maç özeti)
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayılık  basketleriyle 4. dakikayı 9-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulan  Darüşşafaka, Kidd ve Emircan Koşut'un skorer oyunuyla 8. dakikada eşitliği  yakaladı: 16-16. Konuk ekip, Sant-Roos'un serbest atış çizgisinden bulduğu  isabetlerle ilk çeyreği 18-16 üstün tamamladı.


İLK YARIYI EFES ÖNDE TAMAMLADI

 
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Darüşşafaka, 14.  dakikayı 24-22 önde geçti. Cummings ve Eric'in pota altından, Bell'in ise dış  atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, 17. dakikada farkı  5 sayıya (34-29)  çıkardı. Lacivert-beyazlılar, rakibine McCollum ve Dunston'la karşılık vererek  devreye 42-41 önde girmeyi başardı.
 
İki takımın da savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta  Darüşşafaka, Eric, Sant-Roos ve Johnson'un basketleriyle rakibine üstünlük  sağlayarak, son çeyreğe girilirken farkı 5 sayıda (55-50) tuttu.
 
Son çeyrekte Motum ve Brown ile dış atışlardan sayılar bulan Anadolu  Efes, 33. dakikada tekrar öne geçti: 59-57. Oldukça çekişmeli geçen bu poriyotta  Motum'un sayılarıyla son 24 saniyeye 71-69 üstün giren Anadolu Efes, müsabakayı  da 73-69 kazandı.
UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı
Diego Costa sabırsızlanıyor

Diego Costa sabırsızlanıyor
Arda’dan yeni yıl mesajı

Arda’dan yeni yıl mesajı
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş maçı özeti

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş maçı özeti
Flaş! Gaziantepspor Kulübü kapanıyor

Flaş! Gaziantepspor Kulübü kapanıyor
Ahmet Çakar en kötü ve en iyi 11 tercihini yaptı

Ahmet Çakar en kötü ve en iyi 11 tercihini yaptı
Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor

Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu
2017'de futbolu bırakan yıldızlar

2017'de futbolu bırakan yıldızlar
TOFAŞ Demir İnşaat Büyükçekmece (Maç özeti)

TOFAŞ Demir İnşaat Büyükçekmece (Maç özeti)
Galatasaray'dan skandal Tuğba Taşçı transferi

Galatasaray'dan skandal Tuğba Taşçı transferi