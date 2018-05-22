Anadolu Efes - Darüşşafaka maçı özeti

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 4. dakikasını Anadolu Efes, 6-5 önde geçti. Boyalı alanda Dunston ve Weems'le sayılar üreten lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka karşısında birinci periyodu 19-15 üstün tamamladı.

İLK YARIDA 9 SAYI FARK

İkinci çeyreğe hücumda Weems ve McCollum'un, savunmada ise Dunston'ın etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, Darüşşafaka önünde 15. dakikayı 30-25 üstün geçti. Simon'un üç sayılık basketiyle 18. dakikada farkı 13 sayıya (40-27) çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 40-31 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı hücumlarla başlayan Darüşşafaka'ya Weems'in orta mesafe basketleriyle cevap veren Anadolu Efes, 24. dakikayı 46-40 önde geçti. Savunmada çeyreğin ikinci bölümünde ritmini bulan konuk ekip, 18. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. Weems ve McCollum'la yeniden tempoyu artıran lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 57-53 önde gitti.

Dördüncü periyoda pivot oyuncularının basketleriyle başlayan Anadolu Efes, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka karşısında 38. dakikaya 70-66 üstün girdi. Son bölümde Simon'la üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı 78-69 kazandı.

İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak.



