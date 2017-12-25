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Anadolu Efes evinde buz tuttu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes evinde Banvit’i ağırladı. Müsabaka Banvit’in 99-77’lik üstünlüğüyle sona erdi

Anadolu Efes evinde buz tuttu
1. Periyot: 20-29 (Banvit lehine)

Devre: 42-51 (Banvit lehine)

3. Periyot: 56-74 (Banvit lehine)

5 faul alan: Adonis Thomas (Banvit)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın / İHA)
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