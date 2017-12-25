Anadolu Efes evinde buz tuttu

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes evinde Banvit’i ağırladı. Müsabaka Banvit’in 99-77’lik üstünlüğüyle sona erdi
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