Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT:
Anadolu Efes 84 - 89
Fenerbahçe Doğuş
3.PERİYOT:
Anadolu Efes 57 - 68
Fenerbahçe Doğuş
2.PERİYOT:
Anadolu Efes 35 - 46
Fenerbahçe Doğuş (iLK YARI)
1.PERİYOT:
Anadolu Efes 24-24
Fenerbahçe Doğuş
Hava atışı yapıldı. Maç başladı
AVRUPA'DA 12. KEZ
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş
Avrupa kupalarında 12. kez karşı karşıya geldi 12 karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş 10 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı.
İki takım arasında FIBA
organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes
, 1 kez sarı-lacivertli ekip kazandı.
Erdinç Şahin