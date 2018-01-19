Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

AVRUPA'DA 12. KEZ

Erdinç Şahin

Anadolu EfesFenerbahçe DoğuşAnadolu EfesFenerbahçe DoğuşAnadolu EfesFenerbahçe Doğuş (iLK YARI)Anadolu EfesFenerbahçe DoğuşHava atışı yapıldı. Maç başladıAvrupa kupalarında 12. kez karşı karşıya geldi 12 karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş 10 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken,İki takım arasındaorganizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez, 1 kez sarı-lacivertli ekip kazandı.