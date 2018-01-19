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Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş’la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip sahadan 89 - 84'lük skorla galip ayrılarak Euroleague'deki 13. galibiyetini aldı

19 Ocak 2018, Cuma 22:19
Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)
MAÇ ÖZETİ

4.PERİYOT: Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

3.PERİYOT: Anadolu Efes 57 - 68 Fenerbahçe Doğuş

2.PERİYOT: Anadolu Efes 35 - 46 Fenerbahçe Doğuş (iLK YARI)

1.PERİYOT: Anadolu Efes 24-24 Fenerbahçe Doğuş

Hava atışı yapıldı. Maç başladı
 

AVRUPA'DA 12. KEZ


Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş Avrupa kupalarında 12. kez karşı karşıya geldi 12 karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş 10 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez sarı-lacivertli ekip kazandı.

 



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