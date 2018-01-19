Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA'DA 12. KEZ

60. TÜRK DERBİSİ

FENERBAHÇE ÖNDE

Erdinç Şahin

'in 19. haftasında’u konuk edecek. Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayanson sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performans gösteren Sarı-Lacivertli ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.Yarın’nda oynanacak karşılaşma’da başlayacak. Maç,kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz...’un yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 12. kez karşı karşıya getirecek.Geride kalan 11 karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş 9 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken,İki takım arasındaorganizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez, 1 kez sarı-lacivertli ekip kazandı.THY Euroleague'deki 9 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 8 kez galip geldi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.'deoynanacakmaçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasındagibi organizasyonlarda 59 kez birbirleriyle karşılaştı.Avrupa'da ilk Türk derbisi 1995-1996 sezonunda Korac Kupası'nda oynandı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Korac Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti ve Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996'da oynandı.Rakibini deplasmanda 95-68 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Korac Kupası'nı müzesine götürdü.Türk derbilerinetakımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.İlk kez 1995-1996 sezonu Korac Kupası'nda Efes Pilsen'le eşleşerek bir Türk takımıyla Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 23 yılda 25 kez Türk derbisi oynadı. Fenerbahçe bu maçların 18'ini kazanırken, 7 yenilgi aldı.Fenerbahçe'yi 23 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12 kez galip geldi, 11 defa da yenildi.Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e Avrupa arenasında 11 maçta sadece 2 kez kaybetti.Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.Fenerbahçe'nin, yarın 12. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da (Korac Kupası) o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 10 maçta sadece bir kez yenildi.