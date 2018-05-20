Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Yavuz Aksaç'ın kullandığı 06 BB 0940 plakalı otomobil, Tavşancıl Sapağı mevkisinde Muhammet Dayı'nın idaresindeki 34 NK 4056 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan sürücü Aksaç ile yanındaki Gizem ve bebeği Zeynep Berfin Aksaç ile Gülay Tan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.







