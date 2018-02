Anadolu Rock'ın yeni temsilcisi: Ali Ata

Gizem Yetil

1983 Kars Sarıkamış doğumluyum. Anadolu’dan İzmir’e amcamların yanına okumak için gittim. İlkokulu orada bitirdikten sonra gurbete düştüm. Aile hasreti... Çocukluk yıllarım çalışmakla geçti. Aslında istediğim tek hayalim ailemle bir sofra paylaşmaktı. Bir bayramlarda görebiliyordum ailemi. Hayat, geçim derdi derken hem çalışıp okumakla geçti çocukluğum. Yazları köye gider aileme tarlada çalışarak katkı sağlardım. Çok küçük yaşta hayatı para kazanmayı öğrendim. Sonra üniversite ve İstanbul maceram başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışı, hayat kavgası derken İstanbul’a geldim. Beraberimde ailemi de yanıma aldım. Tüm sorumluluklarıyla 7 kardeşime ve anne-babama sahip çıktım. Hala da çıkmaya Allah ömür verdiği sürece devam ediyorum. Yurtdışı hayatı, iyi şeyler yapabilme mücadelesi hep aileme ve kendime iyi bir hayat yaşatmanın gayesinden ve azminden hiç yorulmadan devam etmeye çalışıyorum.Müzik yaşamım ilkokulda başladı. İlk öğretmenim keşfetti. Tabi ki köy yeri ne kadar gösterebilirdim kendimi? İzmir’e gittikten sonra ortaokullar arası bir ses yarışması olmuştu, birinci olmuştum. Sonra o ara ilk İstanbul’a gelmiştim doksanlı yılların sonu gibi. Albümüm çıkacaktı sonra olmadı. Bende hayat kavgasına daldım. Ama içimde hep bir eksiklik vardı. Bir albüm çıkarmak ve yorumumu herkese duyurmak istedim hep. Nasip 2017’ye imiş.Müziği seviyorum. Yani benim bir parçam gibi. Tabi ki yorumcu büyüklerim Ahmet Kaya, Murat Göğebakan, Haluk Levent, Kıraç, Mazlum Çimen, Cem Karaca, İbrahim Tatlıses, Can Sever gibi isimleri dinleyerek büyüdüm. Müzik aşkı olan bir insanın, bu isimlerle müziğe özenmemesi mümkün değil.İlk albümüm dediğim gibi hep aklımda ve hayalimde vardı. Sadece doğru zaman, doğru kişiler, iyi aranjör ve doğru repertuar seçimi gerekliydi. Yani iyi bir ekiple yol almak istedim. Sonra Ahmet Koç ile tanıştım. Albüm yapmak istiyorum dedim. Anadolu Rock, Özgün Rock ve Arabesk Rock ile karma bir albüm yaptık. 12 şarkı, 12 kliple yola çıktık. Türkiye’nin en iyi müzik yönetmenlerinden Erkan Nas ile çalıştım. Başarılı ve ses getiren bir proje oldu.Ailem pek iş hayatıma karışmazlar. Çünkü 7 yaşından itibaren ailenin reisi gibi oldum. Çalıştım, onlar için mücadele ettim. O yüzden fikirlerime saygı duyarlar. Desteklerini de manevi yönden eksik etmediler.Sanatçının toplumda görevi birleştirici olmalı. Sevgi, barış, huzurdan yana olmalı. Sanatçının asla siyasi düşüncesi ön planda olmamalı. Çünkü halkın her kesiminde dinleyicisi var tabi ki her vatandaş gibi bir siyasi düşüncesi vardır, onu da gider sandıkta görevini yerine getirir. Haksızlığa boyun eğmemeli, halkın ve emekçinin, sesini duyuramayın sesi olmalı ve her kimliğe saygı göstermeli.Şarkı yazmak için herhangi bir ortam ya da coğrafya gerekmiyor benim için. Anlık, o an ki duygular şarkı yazmaya götürebiliyor beni.Ahmet Kaya, Murat Göğebakan, Haluk Levent, Kıraç, Mazlum Çimen, Cem Karaca, İbrahim Tatlıses, Can Sever gibi yeri dolmayacak sanatçılar başta olmak üzere, her güzel yorumu ve iyi hakkıyla yapılan şarkıyı ve yorumcuyu dinlerim.Çocukluktan bu yana hayalimdi. Zamanı geçmişe alma imkanım olsa daha önce sanatçılığa adım atardım. Yine sanatçı olurdum.Samimiyeti. Aşırı kıskançlık var. Sahte yüze gülme var, dostluk çok az. Halbuki hepimiz duygu işi yapıyoruz. Ve son zamanlarda kaliteli akustik müzik yok. Ben kimseyi değiştiremem, gücüm belli. Sadece kendimi ne kadar değiştiririm ona bakarım ve daha kaliteli işlere imza atmak için kendimle başta savaşacağım.Meşgul olduğum bir işim var zatenBu zaman da sanatçı olmak zor. Kısıtlı imkanlar var. Özellikle yeni isimseniz, arkanızda da sağlam birileri yoksa işiniz çok zor. Ben tüm zorluklarla mücadele ediyorum gücüm yettiği kadar.Şuan için sahne ve konser yok. Albüm yeni çıktı. Lansman, reklam dönemi. Radyolarda çok iyi durumdayım, yoğun istekler geliyor. İyi şeyler olacak inşallah.Hedefim iyi bir yorumcu olmak ve her kesim de sevilmek. Beni Anadolu da, sosyete de dinlesin. İyi bir kitle yakalamak ve tabi ki iyi şarkılar gündeme getirmek istiyorum.Azla yetinen bir insanım. Sadece namerde muhtaç olmamak. Gerisini Rabbimin taktirine bırakıyorum.Çok çalışmak, doğru insanlarla doğru proje üretmek. Tüm zorluklara rağmen mücadele eden insanlar başarılı insanlardır.Hedefin hep vardır. Ama bende ölçü olgusu sınırsızdır. Başarı nereye götürürse. Birazda nasip kısmet. Ben nasip kısmet olayına da inanan biriyim.Anadolu Rock’ta büyük bir boşluk var. İnşallah ben tamamlarım ve dinleyicilerim beni kabul eder ve müzik piyasasına büyük bir katkımız, etkimiz olur.Bu değişken bir şey. İnsanın ne istediği önemli. Yetiniyorsanız katmıştır, yetinmiyorsanız hiçbir şeydir.Tek parçalık bir çalışmam var.Anadolu Rock’a sahip çıkın. Çünkü maddi kaygısı olmayan ve zahmetli zorlu bir yol. Solistinizi yalnız bırakmayın, destek verin. Sevgiyle, muhabbetle kalın. Teşekkürler.