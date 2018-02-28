Anadolu Sigorta eski meslekleri canlandırıyor

Adem Özdoğan

Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında hayata geçirdiği ‘Bir Usta Bin Usta’ Projesi, kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırmaya, geleceğin yetenekli ustalarını yetiştirmeye devam ediyor.Bugüne kadar yaklaşık 750 kişiye eğitim verilen proje kapsamında 2018’de Artvin’de ‘Tulum Yapımı’, İstanbul’da ‘Cilt Yapımı’, İzmir’de ‘Nazar Boncuğu Yapımı’, Kastamonu’da ‘Çarşaf Dokuma’ ve Kütahya’da ‘Kütahya Çiniciliği’ kursları düzenlenecek. Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta adayının desteklenmesi hedefleniyor.