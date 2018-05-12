Anadolu Üniversitesi Londra'da yeni açıköğretim programını duyurdu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine daha çok öğrenci kaydı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Birleşik Krallık başkenti Londra'da düzenlenen toplantıda vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere oluşturulan yeni bir program duyuruldu
Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim programının uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam emek isteyen ve yaşamlarını Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı.
BAŞVURMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanman, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgelerini eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.
Sunumda Batı Avrupa Programı'nda öğrencilik hakkını elde etmek için giriş sınavında yeterli başarının şart olduğu belirtilerek giriş sınavının Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana'da gerçekleştirileceği ifade edildi.
İki yıl süren ön lisans ve dört yıl süreli lisans programlarını uygulayan Açıköğretim sisteminde YÖK onaylı diploma verildiği ve bu diplomanın Avrupa'da geçerli olduğu belirtildi.
Celal Sönmez/DHA