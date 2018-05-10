Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yaklaşık 200 öğrenci, üniversitelerinin bölünmesi kararını protesto etti

Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi
Yunusemre Kampusü’ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde toplanan öğrenciler "Üniversiteme Dokunma, Kampüsüme Dokunma" yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Çeşitli sloganlar atan öğrenciler Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı girişine kadar yürüdü. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay, Anadolu Üniversitesi’nin de bölünerek Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kurulacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir gece yarısı önerge sunulup komisyonda kabul edilen ve içinde üniversitemizin de bulunduğu 20 üniversitenin kurulması yönünde hazırlanan ve 16 üniversitenin bölünmesini içeren yasa Meclis'te de onaylandı. Akademik anlamda ve biz öğrenciler için herhangi bir faydası bulunmayan, sözde üniversite sayısını artırıp aslında eğitimin içini boşaltan, öğrencilere ve akademisyenlere dayatılan kararın karşısındayız. Büyük emeklerle kazandığımız üniversitemizin, siyasi çıkarlar ve imara açılacak alanlar için peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu karar meclisten geçse de üniversitelerden, öğrencilerden geçmez. Kazanmış olduğumuz haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı direnmeye, bilimsel ve özgür akademiyi savunmaya devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)


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