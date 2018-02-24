Anaokulu öğrencilerinden 'geri dönüşüm' defilesi



VELİLER VE ÖĞRETMENLER İLGİYLE İZLEDİ

Gizem Yetil

Malkara Gelincik Anaokulu’nda eğitim ve öğretim gören 145 öğrenci anne ve babalarının desteğiyle, gazete, plastik tabak ve bardak, kapak, poşet, pet şişe, şeker, karton, pipetler,kağıt mendil, çöp poşeti ve karton gibi değişik ürünlerden elbiseler ve takılar yapıp giysiler hazırladı.Minik öğrenciler, çok sayıda yaptıkları giysileri, geri dönüşüm defilesinde giyip podyumda aileleri ve öğretmenlerine sundu.Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen defileyi öğrenci velileri ve okul öğretmenleri ilgi ile izledi.