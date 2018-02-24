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Anaokulu öğrencilerinden 'geri dönüşüm' defilesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Gelincik Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle, geri dönüşüm defilesi düzenledi

24 Şubat 2018, Cumartesi 19:14
Anaokulu öğrencilerinden 'geri dönüşüm' defilesi
Malkara Gelincik Anaokulu’nda eğitim ve öğretim gören 145 öğrenci anne ve babalarının desteğiyle, gazete, plastik tabak ve bardak, kapak, poşet, pet şişe, şeker, karton, pipetler,kağıt mendil, çöp poşeti ve karton gibi değişik ürünlerden elbiseler ve takılar yapıp giysiler hazırladı. 


VELİLER VE ÖĞRETMENLER İLGİYLE İZLEDİ


Minik öğrenciler, çok sayıda yaptıkları giysileri, geri dönüşüm defilesinde giyip podyumda aileleri ve öğretmenlerine sundu. 

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen defileyi öğrenci velileri ve okul öğretmenleri ilgi ile izledi.


 


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