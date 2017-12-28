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Anaokulunun çatısı çöktü: Yaralı çocuklar var

Son dakika... Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 4 çocuk yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

28 Aralık 2017, Perşembe 13:53
Anaokulunun çatısı çöktü: Yaralı çocuklar var
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Çeşmeli Anaokulu'nda, çocuklar ders yaptığı sırada, bir sınıfın tavanında aniden çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çökme sırasında yaralanan öğrencilerden 2'si Erdemli, 2'si ise Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.


ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ 


Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

ŞANS ESERİ BÜYÜK PARÇA BOŞ BÖLGEYE DÜŞTÜ


Sınıfta az sayıda çocuk bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Tavandan düşen büyük parça şans eseri çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü de olayın hemen ardından okula gelerek, incelemelerde bulundu.


KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA


Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimizin tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su’nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi. 
 

YENİ SIVA YAPILMIŞTI


Olay yerindeki bir vatandaş, tavanın büyük ihtimalle nemden kaynaklı olarak düştüğünü öne sürerek, "Yeni sıva yapılmıştı. Sıvada yağmurdan dolayı nem kapınca çökme yaptı. Parçalar dökülmüş" dedi. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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