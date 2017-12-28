Anaokulunun çatısı çöktü: Yaralı çocuklar var



ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

ŞANS ESERİ BÜYÜK PARÇA BOŞ BÖLGEYE DÜŞTÜ



KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

YENİ SIVA YAPILMIŞTI

Yusuf Cevahir

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Çeşmeli Anaokulu'nda, çocuklar ders yaptığı sırada, bir sınıfın tavanında aniden çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Çökme sırasında yaralanan öğrencilerden 2'si Erdemli, 2'si ise Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Sınıfta az sayıda çocuk bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Tavandan düşen büyük parça şans eseri çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı.İlçe Milli Eğitim Müdürü de olayın hemen ardından okula gelerek, incelemelerde bulundu.Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimizin tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su’nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi.Olay yerindeki bir vatandaş, tavanın büyük ihtimalle nemden kaynaklı olarak düştüğünü öne sürerek, "Yeni sıva yapılmıştı. Sıvada yağmurdan dolayı nem kapınca çökme yaptı. Parçalar dökülmüş" dedi. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.