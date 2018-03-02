Anathema’nın kurucusu Daniel Cavanagh'dan iki konser birden!

Nazlı Erdol

Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınladığıisimli solo albümüyle kişisel dünyasındaki dönüşümleri bizlerle paylaşan büyük ağabey, derin sevgi ve kayıplarına ithaf ederek yaptığı lirik parçalarla sevenlerinin karşısında bu kez. Daha önce de özel akustik setler ile ülkemize defalarca gelen ve büyük ilgi ile karşılanan, Nisan ayının 17 ve 18'inde İstanbulve'de sahne alacak.Solo şarkıları dışında,klasikleri ve ünlü grupların kült hitlerini de yorumlayacağı konserlerde her zaman olduğu gibi sevenlerine nefis bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Daniel Cavanagh performansı için yerini şimdiden al.17 NİSAN 2018 – If Performance Hall Besiktas (Istanbul)18 NİSAN 2018 – 6:45 KK Ankara