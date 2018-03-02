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Anathema’nın kurucusu Daniel Cavanagh'dan iki konser birden!

%100 Music konserleri Nisan ayında, Anathema’nın kurucu bestecisi Daniel Cavanagh’ı iki şehirde konuk ediyor olacak

Anathema’nın kurucusu Daniel Cavanagh'dan iki konser birden!
Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınladığı Monochrome isimli solo albümüyle kişisel dünyasındaki dönüşümleri bizlerle paylaşan büyük ağabey Daniel Cavanagh, derin sevgi ve kayıplarına ithaf ederek yaptığı lirik parçalarla sevenlerinin karşısında bu kez. Daha önce de özel akustik setler ile ülkemize defalarca gelen ve büyük ilgi ile karşılanan Daniel Cavanagh, Nisan ayının 17 ve 18'inde İstanbul If Performance Hall ve Ankara 6:45 KK'de sahne alacak. 

Solo şarkıları dışında, Anathema klasikleri ve ünlü grupların kült hitlerini de yorumlayacağı konserlerde her zaman olduğu gibi sevenlerine nefis bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Daniel Cavanagh performansı için yerini şimdiden al.

17 NİSAN 2018 – If Performance Hall Besiktas (Istanbul)
18 NİSAN 2018 – 6:45 KK Ankara


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