AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi. Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, "Kurucu genel başkanımız merhum Turgut Özal'ın siyaseti doğru okuyan, ülke çıkarlarını önceleyen politik dehası ve çağını aşan vizyoner politika anlayışıyla siyaset yapma gayreti" ile bu kararın alındığı belirtildi.

Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmuştu.