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Anayasa Mahkemesi'nden 'kayıp elektrik' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ilgili yasanın kayıp elektriğin bir maliyet unsuru olarak tarifelere eklenmesine ilişkin maddesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti

15 Şubat 2018, Perşembe 11:29
Anayasa Mahkemesi'nden 'kayıp elektrik' kararı
AYM'nin, CHP'nin 2016 yılında 12 yasa maddesinin iptali için yaptığı başvuruya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, ilgili yasanın kayıp elektriğin bir maliyet unsuru olarak tarifelere eklenmesine ilişkin maddesinin iptali için yapılan başvuru reddedildi.

Teknik ve teknik olmayan elektrik kayıplarının tüketiciye yansıtılmasından dolayı devam eden davalarda, "kayıp enerjinin maliyetin bir unsuru olduğu"na ilişkin 6446 Sayılı Kanun'un 17. madde hükümlerinin uygulanmasıyla kanunun farklı yorumlanmasından kaynaklanan belirsizliklere son verilecek.

Yine söz konusu maddede düzenlenen "Kurum tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır." hükmü ise iptal edildi.


10 BİN İSTİHDAM İMKANI


Karara göre, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ), yerli kömürle çalışan termik santrallerden elektrik sağlamayı sürdürecek.

Nükleer tesisler, Kıyı Kanunu ile Zeytincilik Kanunu'nun kısıtlayıcı hükümlerinden istisna tutulacak. Nükleer tesislerde yapılacak Paris Sözleşmesi ve Nükleer Güvenlik Sözleşmesi standartlarında bir denetimle inşa ve devreye alma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Elektrik tesislerinin kabul işlemlerinin özel sektör eliyle yapılmasına imkan sağlanarak, 10 bin kişiye iş imkanı yaratılacak. Kamuya ait maden sahalarının ayrı ruhsatlara bölünmesiyle linyit gibi rezervler elektrik üretiminde kullanılacak. TETAŞ tedarik amaçlı elektrik enerjisi alımı yapabilecek.

Nükleer enerji üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı, mülkiyet ve diğer izinlerden önce alınabilecek.

AA


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