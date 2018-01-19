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Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı Resmi Gazete'de

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili tahliye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Ocak 2018, Cuma 09:03
Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesinin (AYM), FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


AYM, HAKLARIN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERMİŞTİ


Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. 
 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı. 


İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİ HÜKMEDİLMİŞTİ


Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.


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