Anayasa Mahkemesi, video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesiyle ilgili yapılan bireysel başvurularda, başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar verdi.



Video paylaşım sitesi Youtube avukatı aracılığıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile CHP'li bazı milletvekilleri, Youtube'a erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuşlardı.



Başvuruları ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurucuların haklarının ihlal edildiğine, erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine karar verdi.



Yüksek Mahkeme, gerekçe yazıldıktan sonra hak ihlalinin giderilmesi ve gereğinin yapılması için kararı, TİB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderecek.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hak ihlali olduğuna karar verilmiş. Gerekçeyi gördükten sonra açıklama yaparım."