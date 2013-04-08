Partilerin, başlangıç bölümü, genel esaslar ve diğer hükümlerle ilgili son bölüm önerilerinin ardından Cemil Çiçek, gelinen aşamayı komisyon üyeleriyle akşam yemeğinde değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, muhalefet te>MHP’li üyeler, AK Partili yöneticilerin komisyonu itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu.

Toplantıda, bir alt komisyonun, daha önce çekincelerle geçilen Temel Hak ve Hürriyetler bölümünden başlayarak uzlaşmazlık noktalarını gidermeye çalışması kararlaştırıldı. Diğer bir alt komisyon ise Başlangıç, genel esaslar ve diğer hükümlerle ilgili taslak metinler üzerinde çalışacak.

Yemekten önceki Yazım Komisyonu toplantısında ise CHP’li üye Süheyl Batum, AK Parti ve BDP’nin Anayasa’nın değiştirilemez maddelerle ilgili değişik önerilerde bulunduğunu anımsatarak bunun söz konusu olamayacağını ve komisyonun böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi.



MHP’li üye Oktay Öztürk de Batum’un görüşlerine destek verdi. BDP’li üye Ayla Akat da parti olarak komisyon masasına “Kürt sorunun demokratik çözümü” için oturduklarını, toplumsal barış ve huzur için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.