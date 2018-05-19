Anderson Talisca Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, son oynanan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'a veda etti.
Beşiktaş, sezonun son maçında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup etti ve 71 puana ulaşarak ligi 4. sırada tamamladı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı 3 golle Cyle Larin oldu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu, Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.
İşte Talisca'nın maç sonu açıklaması:
"Beşiktaş'ta çok güzel iki sene geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerlerimle görüştüm. Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum. "