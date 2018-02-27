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Anderson Talisca'da flaş gelişme! Monaco tehlikesi

Beşiktaş'ta ikinci ve son kiralık sezonunu geçiren Anderson Talisca hakkında önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Anderson Talisca'da flaş gelişme! Monaco tehlikesi
Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.

Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
 

İNGİLİZ VE ÇİN KULÜPLERİ DE İSTİYOR


Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı. 2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı. (NTVSpor)


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