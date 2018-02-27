Anderson Talisca'da flaş gelişme! Monaco tehlikesi

İNGİLİZ VE ÇİN KULÜPLERİ DE İSTİYOR

Erdinç Şahin

'de yayın yapmakta olangazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezontransfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezonda yer aldığı'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktörTalisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajerde bu transferin gerçekleşmesi için şimdidenvebonservisini elinde bulundurankulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.Gazetenin haberinde ayrıca'ya Monaco'nun yanı sıra'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı. 2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı. (NTVSpor)