Anderson Talisca'da Roma krizi

Erdinç Şahin

Kulübü ile mayıs sonuna kadar el sıkışarak,’nın bonservisini 21 milyon euroya satın almak isteyen, Roma’nınlı oyuncuya resmen talip olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.üzerinden göndererek, önemli bir gelir elde etmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlı yönetim,ilearasındaki görüşmeleri de çok yakından takip ediyor. Talisca’nın Roma’da oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, İngiltere’ninkulübüyle bir süredir görüşen siyah-beyazlılar buradan cazip bir teklif getirerek, yetenekli oyuncunun aklını çelmeye çalışacak. Maddi açıdan Talisca’yı ikna etmeye çalışacak olan siyah-beyazlı kulüp, önümüzdeki hafta bu duruma son noktayı koymayı hedefliyor.Benfica ise sözleşmesini 2020’ye kadar uzattığı Talisca’yı en iyi teklifi getiren kulübe kendisi satmak istiyor. Brezilyalı oyuncu tercihini Beşiktaş’ta kalmaktan yana kullanırsa transferde ipler siyah-beyazlıların eline geçecek. Talisca ayrılık kararı alırsa Benfica satış konusunda söz sahibi olacak.Milliyet