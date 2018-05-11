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Anderson Talisca'da Roma krizi

Benfica Kulübü ile mayıs sonuna kadar el sıkışarak, Anderson Talisca’nın bonservisini 21 milyon euroya satın almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Roma’nın Brezilyalı oyuncuya resmen talip olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Anderson Talisca'da Roma krizi
Benfica Kulübü ile mayıs sonuna kadar el sıkışarak, Anderson Talisca’nın bonservisini 21 milyon euroya satın almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Roma’nın Brezilyalı oyuncuya resmen talip olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
 
Talisca’yı Beşiktaş üzerinden göndererek, önemli bir gelir elde etmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlı yönetim, Roma ile Benfica arasındaki görüşmeleri de çok yakından takip ediyor. Talisca’nın Roma’da oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, İngiltere’nin Wolverhampton kulübüyle bir süredir görüşen siyah-beyazlılar buradan cazip bir teklif getirerek, yetenekli oyuncunun aklını çelmeye çalışacak. Maddi açıdan Talisca’yı ikna etmeye çalışacak olan siyah-beyazlı kulüp, önümüzdeki hafta bu duruma son noktayı koymayı hedefliyor.
 
Benfica ise sözleşmesini 2020’ye kadar uzattığı Talisca’yı en iyi teklifi getiren kulübe kendisi satmak istiyor. Brezilyalı oyuncu tercihini Beşiktaş’ta kalmaktan yana kullanırsa transferde ipler siyah-beyazlıların eline geçecek. Talisca ayrılık kararı alırsa Benfica satış konusunda söz sahibi olacak.

Milliyet


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