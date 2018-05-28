Anderson Talisca için dünya devi devrede!

Beşiktaş'la yollarını ayıran Anderson Talisca'nın hangi takıma gideceğini belirsizliğini korurken Brezilyalı yıldızla ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

Özellikle Manchester United'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği oyuncuyla ilgili bugün Portekiz basınının ortaya attığı iddia gündem yarattı.

JUVENTUS DEVREDE!

Cofina Media adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Serie A devi Juventus'ta Talisca'yı transfer etmek için devreye girdi.

Haberde Torino devinin oyuncuyu uzun bir süredir takip ettiği ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.