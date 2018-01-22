Anderson Talisca için flaş transfer iddiası!

BEŞİKTAŞ "EKSTRA" İSTEYECEK

Erdinç Şahin

geçen sezon başında Benfica’dan iki yıllığına kiraladığıocak transfer dönemi sona ermeden takımdan ayrılabilir.gazetesinin haberine göre, Brezilyalı oyuncunun transferi için Benfica ile temasa geçti. İlk görüşmede olumlu sonuç alınamadığı ancak görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.Bu transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş’ın da ikna edilmesi gerek. Gazete, Talisca’nın bu dönemde Beşiktaş’tan ayrılması halinde Benfica’nın siyah beyazlı ekibe 5 milyon Euro ödeme yapması gerektiğini ve bu durumun işleri karıştırdığını iddia etti. Beşiktaş’ın ayrıca oyuncuya kattığı ekstra değer nedeniyle de para isteyebileceği belirtildi.Changchun Yatai'nin adı son dönemde Beşiktaş'ın gözde ismi Dudu ile anılıyordu. Palmeiras'a 13 milyon euroluk teklif sunulsa da Brezilya ekibi teklifi kabul etmemişti.