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Anderson Talisca’ya bonservis kutusu!

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasını isteyen siyah beyazlı bir taraftar dükkanına 'bonservis kutusu' yaptı.

13 Şubat 2018, Salı 12:07
Anderson Talisca’ya bonservis kutusu!
Beşiktaş’ta ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Talisca’nın ortaya koyduğu performans siyah beyazlı taraftarları harekete geçirdi. Son 4 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çeken ve yeniden Beşiktaş camiasının sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncunun bonservis sorununu çözmek için ilginç bir yöntem bulundu.
 

DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KULÜBE GÖNDERECEK


Benfica'dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 20 milyon Euro'luk (93 milyon TL) satın alma opsiyonu 31 Mayıs'ta sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun tapusunun alınmasını isteyen Beşiktaşlı bir esnaf dükkanına ‘Talisca bonservis kutusu’ yaptı.

Buraya atılacak paraları Talisca’nın bonservisine katkı sağlamak için kulübe vereceğini açıklayan esnaf sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Bu sezon toplamda 14 gol 3 asistlik performans gösteren Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması için sosyal medyadan bu kampanyaya destek yağdı.

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