Anderson Talisca’ya bonservis kutusu!

DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KULÜBE GÖNDERECEK

Beşiktaş’ta Anderson Talisca kararı

Erdinç Şahin

’ta ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan’nın ortaya koyduğu performans siyah beyazlı taraftarları harekete geçirdi. Son 4 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çeken ve yenidencamiasının sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncunun bonservis sorununu çözmek için ilginç bir yöntem bulundu.dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 20 milyon Euro'luk (93 milyon TL) satın alma opsiyonu 31 Mayıs'ta sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun tapusunun alınmasını isteyenbir esnaf dükkanınayaptı.Buraya atılacak paraları’nın bonservisine katkı sağlamak için kulübe vereceğini açıklayan esnaf sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Bu sezon toplamda 14 gol 3 asistlik performans gösterenoyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması için sosyal medyadan bu kampanyaya destek yağdı.