Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Anderson Talisca’ya çılgın teklif!

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Talisca, Çin kulüplerinin radarına girdi. Talisca için 30 milyon Euro'yu gözden çıkaran Changchun Yatai, transferi bitirmeye çalıştığı iddia edildi. Beşiktaş ise transferin gerçekleşmesi için 6 milyon Euro istiyor.

Anderson Talisca’ya çılgın teklif!
Antalyaspor maçında 2 gol atarak galibiyetin baş mimarı olan Anderson Talisca için transfer iddiaları bitmiyor. Yaz transfer döneminde adı uzun süre Manchester United ile anılan Talisca için bu kez de Çin kulüplerinin devrede olduğu Portekiz basını tarafından sürekli yazılıyor.
 

RAKAM 30 MİLYONLARA ÇIKTI


Bir kaç gündür Portekiz basınını meşgul eden haberlere göre bu transfer için Çin kulüpleri arasında en iddialı ekip Changchun YataiChangchun Yatai Kulübünün yöneticilerinin üç gündür Benfica ile pazarlık yaptığını iddia eden Portekiz basını 20 milyon Euro’dan başlayan ilk teklifin dün akşam itibariyle 30 milyona kadar çıktığını belirtiyor.

Talisca’nın kendisine önerilen astronomik rakamdan çok memnun olduğu ve Talisca’yı mutlaka satmak isteyen Benfica’nın da kısa sürede bu transferi sonlandıracağı iddialar arasında…
 

BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR


Bu transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon Euro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca’nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor. Devre arası transfer döneminin bitimine 8 gün kala tüm dikkatini santrfor transferine veren Beşiktaş transfer komitesi ise Talisca’yı bırakmayı düşünmüyor. Ancak belli bir rakamdan sonra Benfica’nın satış hakkı olduğu için olası transferde pazarlık masasına oturarak hem iki yıl için ödediği 5 milyon Euro’yu geri alma hem de ekstra pay alma şeklinde söz hakkı bulunuyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Oumar Niasse'den Cenk Tosun açıklaması

Oumar Niasse'den Cenk Tosun açıklaması
Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması
Darüşşafaka çeyrek final için sahada

Darüşşafaka çeyrek final için sahada
Dursun Özbek gece yarısı statta ne yaptı?

Dursun Özbek gece yarısı statta ne yaptı?
Talisca'nın süper dönüşünün arkasındaki sır!

Talisca'nın süper dönüşünün arkasındaki sır!
Sturridge’dan İnter’e ters köşe

Sturridge’dan İnter’e ters köşe
Zeki Çelik transferinde son dakika

Zeki Çelik transferinde son dakika
Türk bayrağına sarılı Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis kovuldu

Türk bayrağına sarılı Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis kovuldu
Burak Yılmaz tahta oturdu

Burak Yılmaz tahta oturdu
Galatasaray'da Ayew sürprizi!

Galatasaray'da Ayew sürprizi!
Ozan Tufan'da sürpriz gelişme!

Ozan Tufan'da sürpriz gelişme!