Bu sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Anderson Talisca İtalyan basınına transfer süreciyle ilgili konuştu.

Verdiği röportajda Liverpool, Manchester United ve Roma'nın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Talisca henüz hiçbir kulüple anlaşmadığını ifade etti.

Correio da Manha'ya konuşan Talisca; "Premier Lig'den ilgilenen bazı kulüpler var ama henüz bir anlaşma yok" dedi.