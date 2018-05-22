Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı iki yılın ardından hem kulübe hem de taraftarlara kesin olarak veda eden Anderson Talisca'nın son durumu 'pazara çıktı alıcı arıyor' şekline dönmüş durumda.

İki gün önce teknik direktör Şenol Güneş'in 'Talisca İngiliz takımına devre arasında imzayı atmış' açıklamasının ardından tüm gözler İngiltere'ye çevrilse de Manchester United ve Liverpool kanadından herhangi bir transfer açıklamasının gelmemiş olması 'acaba' sorularını da gündeme getiriyor. Diğer yandan genç yıldızın ismi İtalya ve Çin takımlarıyla anılmaya devam ederken, Beşiktaş tarafı da 31 Mayıs'a kadar sahip olduğu söz hakkından vazgeçmiş değil.

İşte Anderson Talisca transferinin Benfica-Beşiktaş -İngiltere- İtalya ve Çin trafiğindeki son durumu:

1-) Benfica'nın bir tek düşüncesi var ve o düşünce Talisca'yı kesin olarak satmak. Her ne kadar Brezilyalı oyuncu için medyada dönen rakamlar 30-40 milyon Euro seviyelerinde olsa da ilerleyen zamanlarda (Talisca'nın tavrına göre) Beşiktaş'ın ödeyeceği 21 milyon Euro'ya bile razı olacak hale gelebilirler.





2-) Beşiktaş için Talisca'nın bonservisini alıp daha yüksek bir fiyata satmak düşüncesi hala geçerliliğini koruyor. Burada önemli olan nokta ise Talisca'nın bonservisi alınsa bile bu kez oyuncunun rıza göstermemesi durumunda 21 milyon Euro ödemenin bir anlamının kalmaması. Çünkü, opsiyon durumlarında bir hafta içinde oyuncu ile sözleşmenin imzalanması gerekiyor ve oyuncu kabul etmez ise opsiyon geçerliliğini yitiriyor. Talisca'nın; Sivas maçından sonra 'kaçarcasına' tüm bağlarını koparıp 'başka takım olmasa bile Beşiktaş'ta yine oynamam' şeklindeki aceleci veda tavırları siyah-beyazlılar için kırıcı bir durum yarattı. Bu noktada Beşiktaş yönetimini düşündüren tek şey 'bonservisini alsak bile Talisca kabul etmezse ne olacak' sorusu.

3-) Beşiktaş açısından tüm soruların cevabını bulması için oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi. Oyuncunun menajeriyle geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda Talisca'nın ve menajerinin kesin tavırlarını ortaya koyması ve sonradan başka taleplere girmemeleri istenecek.

4-) Talisca'nın menajeri şu anda Çin'de bulunuyor ve oyuncusunu satmak için Çin takımları ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Menajerinin Çin'e giderek görüşmelerde bulunması da akıllara İngiltere transferinin zora girdiği düşüncesini getiriyor.

5-) Teknik direktör Şenol Güneş'in de dediği gibi Talisca herhangi bir İngiliz takımına imza atmış olsa bile mevcut kurallar üzerinden İngiltere'ye transferi imkansız. Sadece; onu alacak takımların federasyondan özel bir izin alması durumunda bu transfer gerçekleşebilir. Herkesin bildiği gibi Talisca, iki sezondur İngiltere'ye gitmek için uğraşıyor ve bu özel izni almayı henüz başaramadı.





6-) İtalyan takımlarından Roma'nın da Talisca'ya ilgisi vardı. Hatta Beşiktaş transfer komitesi bu durum ile alakalı olarak geçtiğimiz hafta Roma yetkilileri ile bir görüşme bile yapmıştı. Pazar akşamından bu yana İtalyanların sesi Talisca transferinde pek çıkmıyor ve Roma'nın beklemeye geçtiği konuşuluyor.





Sonuç olarak Beşiktaş ile vedalaşan Anderson Talisca, kulübü Benfica ve menajeri aracılığıyla ile sadece Avrupa değil Çin pazarında da kendisi için 30-40 milyon Euro arası bir bedel ödeyecek takım aramaya devam ediyor. Beşiktaş ise 31 Mayıs'a kadar kendi transfer taktiklerini ortaya koyarak sürecin içinde yer almaya devam edecek.