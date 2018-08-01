Anderson Talisca’ya lakap taktılar

Beşiktaş’tan ayrılarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande’ye giden Anderson Talisca yeni takımında fırtına gibi esiyor. İlk maçında Zhicheng karşısında üç gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, ikinci maçındaysa Lifan filelerine iki gol bıraktı.

GUANGZHOU KULESİ

23 yaşındaki oyuncunun üstün performansı, Guangzhou Evergrande taraftarlarının kısa sürede kendisine hayran olmasını sağladı. Çin basınında konuyla ilgili olarak şu ifadeler dikkat çekti: “1.90’lık boyuna müthiş top tekniği eşlik ediyor. Talisca hücumda bir demir kule gibi. Son maçının ardından taraftarlar ona yeni bir lakap buldular ve artık Guangzhou Kulesi diyorlar”.

"TALİSCA TANRILAR GİBİ"

Zheng Jianhong imzalı bir başka haberde ise “Yeni kral. 2 maç-5 gol, Talisca tanrılar gibi” ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı futbolcunun sergilediği performansla kendisine yapılan bu yakıştırmayı hak ettiği savunuldu.

"ÜZERİNDEKİ BASKI ÇOĞALABİLİR"

Başka bir haber analizde ise farklı bir açıdan yaklaşım sergilendi. Anderson Talisca’ya yeni takımındaki ilk iki maçında, rakip savunmacılar tarafından bir baskı gerçekleştirilmediği, ancak bundan sonraki maçlarda bu görüntünün değişerek, daha çok baskı ve markaj altında oynamak zorunda kalabileceğine dikkat çekildi. Bu durumda futbolcunun bu ilk maçlardaki serbestliği bulamayarak işinin zorlaşacağı öngörüsünde bulunuldu.