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Andre Arshavin'in eşi uçaktan kovuldu!

Bir dönem Arsenal'da forma giyen Rus yıldız Andrey Arshavin'in karısı Alisa Arshavin, bindiği uçaktan indirildi. Sebebi ise herkesi şaşırttı.

Andre Arshavin'in eşi uçaktan kovuldu!
Moskova'dan Kazakistan'a kısa uçuş yapacak olan Alisa Arshavin, 10 aylık küçük kızı Eseniya'nın bezinin kötü kokması sebebiyle şikayet aldı.

Şikayet üzerine yetkililer ünlü futbolcunun eşini uçaktan indirdiler. Alisa, bir yolcunun ısrarla kabin memuruna şikayette bulunduğunu ve bu yüzden uçaktan indirildiğini dile getirdi. Öte yandan başka kaynaklar Alisa Arshavin'in uçaktaki yolcularla kavga ettiğini ve kargaşaya sebebiyet verdiği için uçaktan çıkarıldığını yazdılar. 



Çocuğun bezini hemen değiştirmek isteyen anneye kabin memuru izin vermesine rağmen, kabin amiri Anastasia Kurakina'nın kokunun keskin olduğunu ve uçaktan hemen ayrılmalarını istediği kaydedildi. Anne Arshavin direnmesine rağmen kabin amiri zorla bebeği ve anneyi uçak dışına davet etti. 

Uçak şirketinin bildirdiğine göre anne Arshavin ve iki kızı, düzeni bozdukları için uçaktan çıkarılmak zorunda kaldı. Bu olay sebebiyle uçuşta 2 saatlik bir rötar oldu. Bir dönem dünyanın en gözde futbolcuları arasında yer alan 36 yaşındaki Rus futbolcu, şu anda kariyerini Kazakistan'ın Kairat Almaty takımında sürüdüyor.


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