Avusturya’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Ayew, basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Andre Ayew’in yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

ANDRE AYEW KİMDİR?

Kariyerine Marsilya'da başlayan Andre Ayew, 2008 yılında Lorient'e kiralandı. 2009 yılında Marsilya'ya geri dönen Ayew, daha sonra AC Arles'in yolunu yine kiralık olarak tuttu. 2010 yılında yine altyapısından yetiştiği Marsilya'ya dönen Ganalı yıldız, 2015 yılına kadar mavi-beyazlılarda top koşturdu ve 2015 yılında Swansea City'ye transfer oldu. Ayew, Ağustos 2016'da 24 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu. Ganalı yıldız, geçen sezonun devrea arasında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle yine Swansea City'ye transfer oldu. Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası ve santrforda görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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