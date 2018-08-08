Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew’in Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Cagliari’yle yapılan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlarda yer almayan Ayew, kadroya alınmadı. Takımla birlikte Lizbon’a götürülen Ayew, Luz Stadı’ndaki antrenmanda takımla çalışmıştı.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun Ayew’i Kadıköy’deki rövanşa sakladığı ve sağ ayak bileğindeki sakatlık sonrası yıldız oyuncuyu riske etmediği belirtildi.

"İKİNCİ MAÇI BEKLEYECEK"

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Phillip Cocu, “Maça hazırız, her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Herhangi bir risk almak, sakatlığının uzamasına neden olabilirdi. Kendisi de sahada olmak istiyordu ama ikinci maçı beklemesi gerekecek” ifadelerini kıllandı.