Andre Villas Boas Dakar Rallisi’nde kaza yaptı!

SIRTINDAN YARALANDI

Erdinç Şahin

16 yaşında teknik direktörlük kariyeri için çalışmalarına başlayan;gibi tecrübeli isimlerin yanında hızlı bir yükseliş yaşayanbirkaç ay önce motor sporlarıyla ilgilenmek üzere çalışmalarına ara verme kararı almıştı.2000 yılından itibarengibi önemli takımları çalıştıran ve'da harikalar yaratan Boas, son olarakekiplerindentakımının başına geçmişti. Villas-Boas yönetimindeki ilk sezonunda, ligi ikinci sırada tamamlarken,finalde,'nde ise yarı finalde elendi.Tutkunu olduğu motor sporlarına daha fazla vakit ayırabilmek için işini bırakan 40 yaşındaki teknik direktör, bu yıl 6 Ocak tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da başlayan ve 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde tamamlanacak olan 40'ıncı Dakar Rallisi‘ne, yardımcı pilotuile otomobil kategorisinden katıldı. 9 bin kilometre ve 14 etaptan oluşan, motor sporlarının en prestijli organizasyonda 31 kilometrelik zorlu parkuru 32 dakika 52 saniyede tamamlayarak 42'nci sıraya yerleşen Boas, geçirdiği kaza sonucu sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yarışı bıraktığını açıklayan Portekizli teknik direktörün, sırt ağrısı şikayetinden dolayı tedavisine devam ediyor.