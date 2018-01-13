Andrea Belotti'ye dev talip!

Erdinç Şahin

'da şampiyonluk mücadelesi veren, ara transferde kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek istiyor.Bu kapsamda rotasını yeniden'nun golcüsü'ye çeviren Madrid ekibi, serbest kalma bedeli tamolan santrfor için nabız yokluyor.'nın haberine göre Belotti'nin bu yıl sakatlıklar nedeniyle eski formunun uzağında kalması, oyuncunun serbest kalma maddesinde ciddi bir düşüşe sebep olabilir.Yıldız golcü için Torino'nun kapısını yeniden çalması beklenen Atletico'nun'ın takımdan ayrılması durumunda doğacak boşluğu Belotti'yle doldurmayı planladığı öğrenildi.Belotti, geçtiğimiz sezon'da çıktığıkaydederek müthiş bir performansa imza atmıştı.