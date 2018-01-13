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Andrea Belotti'ye dev talip!

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, transferde rotasını yeniden Torino'nun golcüsü Andrea Belotti'ye çevirdi. Ancak 24 yaşındaki İtalyan futbolcunun serbest kalma bedeli dudak uçuklatıyor.

Andrea Belotti'ye dev talip!
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, ara transferde kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek istiyor.

Bu kapsamda rotasını yeniden Torino'nun golcüsü Andrea Belotti'ye çeviren Madrid ekibi, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro olan santrfor için nabız yokluyor.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre Belotti'nin bu yıl sakatlıklar nedeniyle eski formunun uzağında kalması, oyuncunun serbest kalma maddesinde ciddi bir düşüşe sebep olabilir.

Yıldız golcü için Torino'nun kapısını yeniden çalması beklenen Atletico'nun Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılması durumunda doğacak boşluğu Belotti'yle doldurmayı planladığı öğrenildi.

Belotti, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 35 maçta 26 gol kaydederek müthiş bir performansa imza atmıştı.
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