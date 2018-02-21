Andreas Beck Beşiktaş'ı teselli etti



'MUTLAKA ELEŞTİRİLER OLACAKTIR'

Haber Merkezi

Andreas Beck, Tivibu'ya açıklamalarda bulundu.Daha önce Beşiktaş forması giyerken Dinamo Kiev ile oynadıkları maçta kendisinin de kırmızı kart gördüğü ve maçtan 6-0 mağlup ayrıldıkları hatırlatılan Beck, 'Dinamo Kiev ile Bayern Münih'in seviyesi farklı' dedi.'Beşiktaş 11 kişiyken daha iyiydi. Şenol Güneş'in bir planı olduğunu gördük. Üstün değildi, ama bir planı vardı" diyen Beck maç sonrası futbolcuların yaşadığı hayal kırıklığı için 'Bu duyguyu iyi biliyorum. İnterneti açmamak, gazete okumamak en iyisi. Mutlaka eleştiriler olacaktır' dedi.Beck, 'Önemli maçlar Mart'ta başlıyor. Beşiktaşlı futbolcularla konuştum, şampiyonluk istiyorlar' diyerek sözlerini tamamladı. Alman futbolcu Tweet atarak Beşiktaşlı futbolculara moral verdi.