Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Andreas Beck Beşiktaş'ı teselli etti

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Alman ekibi Bayern Münih'e farklı yenilmesinden sonra eski Beşiktaşlı Andreas Beck sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşlarına destek verdi

Andreas Beck Beşiktaş'ı teselli etti
Andreas Beck, Tivibu'ya açıklamalarda bulundu.

Daha önce Beşiktaş forması giyerken Dinamo Kiev ile oynadıkları maçta kendisinin de kırmızı kart gördüğü ve maçtan 6-0 mağlup ayrıldıkları hatırlatılan Beck, 'Dinamo Kiev ile Bayern Münih'in seviyesi farklı' dedi.


'MUTLAKA ELEŞTİRİLER OLACAKTIR'


'Beşiktaş 11 kişiyken daha iyiydi. Şenol Güneş'in bir planı olduğunu gördük. Üstün değildi, ama bir planı vardı" diyen Beck maç sonrası futbolcuların yaşadığı hayal kırıklığı için 'Bu duyguyu iyi biliyorum. İnterneti açmamak, gazete okumamak en iyisi. Mutlaka eleştiriler olacaktır' dedi.

Beck, 'Önemli maçlar Mart'ta başlıyor. Beşiktaşlı futbolcularla konuştum, şampiyonluk istiyorlar' diyerek sözlerini tamamladı. Alman futbolcu Tweet atarak Beşiktaşlı futbolculara moral verdi.

İşte Andreas Beck'in o paylaşımı:



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Christoph Daum'dan derbi açıklaması

Christoph Daum'dan derbi açıklaması
69 yaşında amatör küme takımına transfer oldu

69 yaşında amatör küme takımına transfer oldu
İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem

İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem
Milli güreşçi Taha Akgül Küba'da hazırlanıyor

Milli güreşçi Taha Akgül Küba'da hazırlanıyor
Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı
Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)

Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)
Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı

Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı
Vagner Love'dan transfer itirafı

Vagner Love'dan transfer itirafı
Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor
Hakemden saha içinde evlenme teklifi

Hakemden saha içinde evlenme teklifi
Anderson Talisca'nın Dünya Kupası'na gitmesi zor

Anderson Talisca'nın Dünya Kupası'na gitmesi zor