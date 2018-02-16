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Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta için Çin'den çılgın bir teklif geldi. 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 35 milyon euro vermeyi göze aldılar...

Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!
İspanya La Liga devi Barcelona’nın kaptnaı Andres Iniesta için Çin takımlarından Tianjin Quanjian’ın çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sezon başında Barcelona ile ömürlük sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu için Çin takımının yıllık 35 milyon euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
 

TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ FAZLA


İki kez İspanya’ya gelerek transfer operasyonu başlatan Çin kulübü yetkililerinin transferin sonuçlanması konusunda iyimser oldukları öğrenildi. Iniesta’nın teklif bir yanıt vermediği ancak Mart ayı sonuna kadar bekleyeceği belirtildi.

Barcelona altyapısından çıkan Andres Iniesta, 2003 yılında profesyonel olduğu Katalan takımından başka bir kulüpte forma giymedi.

Tecrübeli orta saha bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.


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