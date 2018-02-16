Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!

TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ FAZLA

Erdinç Şahin

’nın kaptnaıiçintakımlarındançılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.Sezon başındaile ömürlük sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu içintakımının yıllık 35 milyon euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.İki kez İspanya’ya gelerek transfer operasyonu başlatan Çin kulübü yetkililerinin transferin sonuçlanması konusunda iyimser oldukları öğrenildi. Iniesta’nın teklif bir yanıt vermediği ancak Mart ayı sonuna kadar bekleyeceği belirtildi.Barcelona altyapısından çıkan Andres Iniesta, 2003 yılında profesyonel olduğu Katalan takımından başka bir kulüpte forma giymedi.Tecrübeli orta saha bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.