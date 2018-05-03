Andres Iniesta'ya çılgın teklif!

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaylakariyerini sonlandıracağını açıklayanhakkında Katalan basını flaş bir iddia ortaya attı.gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre efsanevi futbolcuya'nden astronomik bir teklif yapıldı.Haberdekulübünün yıldız futbolcuyabir teklifte bulunduğu öne sürüldü.Iniesta, vedasını duyurduğu basın toplantısında Barça'ya karşı oynamak istemediğini ve bu nedenle yeni takımının Avrupa kıtasından olmayacağını söylemişti.