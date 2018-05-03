Andres Iniesta'ya çılgın teklif!

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Barcelona
kariyerini sonlandıracağını açıklayan Andres Iniesta
hakkında Katalan basını flaş bir iddia ortaya attı.
El Mundo Deportivo
gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre efsanevi futbolcuya Çin Süper Ligi
'nden astronomik bir teklif yapıldı.
Haberde Chongqing Dangdai Lifan
kulübünün yıldız futbolcuya 3 yıllığına net 81 milyon euroluk
bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Iniesta, vedasını duyurduğu basın toplantısında Barça'ya karşı oynamak istemediğini ve bu nedenle yeni takımının Avrupa kıtasından olmayacağını söylemişti.
Fanatik
Erdinç Şahin