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Andres Iniesta'ya çılgın teklif!

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacağını duyuran Andres Iniesta'yla ilgili Katalan basını bomba bir iddia ortaya attı.

Andres Iniesta'ya çılgın teklif!
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Barcelona kariyerini sonlandıracağını açıklayan Andres Iniestahakkında Katalan basını flaş bir iddia ortaya attı.

El Mundo Deportivo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre efsanevi futbolcuya Çin Süper Ligi'nden astronomik bir teklif yapıldı.

Haberde Chongqing Dangdai Lifan kulübünün yıldız futbolcuya 3 yıllığına net 81 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Iniesta, vedasını duyurduğu basın toplantısında Barça'ya karşı oynamak istemediğini ve bu nedenle yeni takımının Avrupa kıtasından olmayacağını söylemişti.

Fanatik


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