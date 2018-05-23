Barcelona'dan ayrılan İspanyol efsane Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin de forma giydiği takımı Vissel Kobe ile anlaştı.

Andres Iniesta sosyal medya hesabından Japon kulübünün başkanı Hiroshi Mikitani ile olan fotoğrafını paylaştı.

Büyüyüp yetiştiği kulüp olan Barcelona'dan duygusal şekilde ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, futbol yaşamına Japonya'da devam edecek.





Altyapısında yetiştiği Barcelona'nın A takımında 2002 yılında yani henüz 18 yaşındayken forma giymeye başlayan Iniesta başka hiçbir takıma transfer olmadı. Yıldız oyuncu basın toplantısında kulübe veda ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı.