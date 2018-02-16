Android bildirimlerine akıllı cevap

Adem Özdoğan

2 yılı aşkın süredir Allo vekullandığı otomatik cevap oluşturma özelliği nihayet üçüncü parti uygulamalara da geliyor. Bir süredir hizmet veren özellik, karşı tarafın mesajını okuyup anlayarak size muhtemel cevaplar oluşturuyor ve bunları tek dokunuşla gönderme imkanı sağlıyor. Mamafih hemen aşağıdaki görsel de bunu net şekilde açıklıyor.gelen bildirimde, “Restoranda mısın?” sorusuna, “Evet”, “Oradayım” gibi hızlı cevaplar sunulmuş durumda. Öte yandansorusunun yanındayardımıyla oluşturulan süre bulunuyor ve örnekte otomobille 13 dakikada evde olacağınızdurumda. Şayet bu “13 dk.” seçeneğine dokunursanız, karşı taraf hızlıca bilgilenmiş olacak.haberine göre yeni özellikler bununla sınırlı değil. Telefonunuz,otomatik olarak mesaj yazamayacağınızı varsayacak ve duruma göre karşıya mesaj iletecek. Eğer dahabirolduğu algılanırsa, bunu sizeDahası, tüm bu özellikler takviminizle bağlantı kurarak planlamalarınıza göre daha da akıllı öneriler sunabilecek.test ettiği iddia edilen özelliğin ne zaman kullanıcıların kullanımına açılacağı şimdilik bilinmiyor.