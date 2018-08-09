Android cephesinde hareketli günler

Android 9.0 Pie‘nin uzun süre gündemimizi meşgul edeceği şu günlerde Google, yeniliklerde sınır tanımıyor. Düzenli olarak yayınlanmasına alıştığımız aylık güvenlik yaması, ağustos versiyonuyla tekrar karşımızda.

Halihazırda kimi Pixel ve Nexus’lar güncellemeyi aldı. Ancak dağıtım sırası nedeniyle henüz tanışamayanlar da var.

32 SORUN ÇÖZÜLDÜ

Google Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Nexus 6P ve 5X için hazırlanan paket, 32 sorunun çözüldüğünü vaat ediyor. Bunlar arasında kritik düzeltmeler de mevcut.

Öte yandan yeni paket OTA yoluyla elinize ulaşmadıysa farklı yollara başvurma şansınız var. Zira bazı forum sitelerinde bu paket yayınlanıyor ve resmi olmayan yollardan indirilebiliyor.

Ancak acele etmeniz de gerekmiyor. Yamanın çok kısa süre içerisinde belirtilen cihazların tümüne gelmesi oldukça muhtemel.

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