Android cihazlarda güncellemeler neden gecikiyor?

Google’ın Pixel cihazları dışında kalan Android cihazlar, yeni büyük güncelleme paketleri için aylarca bekliyor. Hatta Android Oreo güncellemesi Samsung cihazların bir kısmına 10 ay sonra anca gelebildi. Ancak Essential markası amiral gemisi modeli Essential Phone için Android 9.0 Pie güncellemesini Pixel ile aynı gün alacağını açıkladı. Essential’ın bu kadar hızlı bir şekilde güncellemeyi yayınlaması akıllarda, 'Diğer üreticileri neden bunu yapamıyor?’ sorusunu oluşturdu.

GOOGLE ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYOR

Android’in yeni sürümleri için kaynak kodları beta sürümüyle beraber üreticilerle paylaşılıyor. Yani diğer üreticiler de güncellemeyi önceden hazırlayarak, final sürümü tanıtıldığı zaman direkt kullanıcılara sunabilir. Google’ın Treble adlı projesiyse tüm üreticilerin güncellemeleri daha hızlı yayınlamasına imkan sağlıyor.

ARA YÜZ ENTEGRASYONU GECİKMENİN ANA SEBEBİ

Güncellemelerin gecikmesinde ana sebep üreticilerin yeni sürümdeki özellikleri ara yüzlerine entegre etme çalışmaları diyebiliriz. Essential Phone ise herhangi bir özel arayüz kullanmadığı için saf Android ile geliyor. Bu nedenle Essential diğer üreticilerden daha hızlı bir şekilde yeni versiyonu yayınladı. Diğer üreticiler entegrasyon çalışmaları nedeniyle yeni Android versiyonunu aylar sonrasında yayınlayacak.

SAMSUNG 2 VERSİYON GERİDEN TAKİP EDİYOR

Konuyla ilgili olarak en uygun karşılaştırma Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S9 ele alınabilir. Şubat 2018’de satışa sunulan S9, hala 2017 yılında tanıtılan Android 8.0 Oreo sürümünü kullanıyor.Aralık 2017’de kullanıma sunulan Android 8.1 Oreo, hala Samsung Galaxy S9 cihazlar için kullanıma sunulmadı. Telefon satışa çıktığı zaman bile 8.1 sürümünü kullanma imkanı olan Samsung, 8.0 sürümünü tercih etti.

Android cihaz üreticilerinin güncelleme konusundaki karnesi tahmin edilebileceği üzere çok kötü diyebiliriz. 1000 doları aşan fiyatlarla satışa sunulan cihazlar için üreticilerin bu tutumu büyük eleştiriler alıyor.

Google'ın açıklamasına göre "Sony, Xiaomi, HMD Global (Nokia), Oppo, Vivo, OnePlus ve Essential" cihazlara ek olarak uygun olan Android One cihazlar bu sonbaharda Android P güncellemesini alacak. Diğer üreticiler konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ANDROİD SÜRÜMÜ NASIL GÜNCELLENİR?

Cihazınızın Android sürüm numarasını ve güvenlik güncellemesi düzeyini Ayarlar uygulamanızda görebilirsiniz. Güncellemeler hazır olduğunda bildirim alırsınız. Güncellemeleri kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

HANGİ ANDROİD SÜRÜMÜNE SAHİP OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENECEĞİM?

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Alt kısmın yakınında Sistem Telefon hakkında veya Tablet hakkında'ya dokunun.

"Android sürümü" ve "Android güvenlik yaması düzeyi"ne gidin.

ANDROİD GÜNCELLEMELERİNİ NASIL ALIRIM?

Bir güncelleme bildirimi aldığınızda bildirimi açın ve güncelle işlemine dokunun.

Bildiriminizi sildiyseniz veya cihazınız çevrimdışıysa:

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Alt kısma yakın bir yerdeki Sistem Sistem güncellemesi'ne dokunun. (Gerekirse ilk olarak Telefon hakkında veya Tablet hakkında'ya dokunun.)

Güncelleme durumunuzu görürsünüz. Ekranda görüntülenen adımları uygulayın.



