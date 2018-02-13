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Android kullanıcıları dikkat!

Telefonunuz sizden gizli olarak başkalarının ceplerini dolduruyor olabilir. Kripto para cazibesi kötü niyetli insanları da harekete geçirdi

Android kullanıcıları dikkat!
Son günlerde kripto para piyasaları yeni rekorlar kırmıyor belki, ama yatırımcıları çekmeyi sürdürüyor. Özellikle işlemci ve ekran kartı dünyasında büyük bir hareketlilik söz konusu. Örneğin Nvidia, talebe bağlı olarak ekran kartı üretim kapasitesini artıracaklarını dile getirmişti. Bitcoin, Ethereum ve daha birçok kripto para sistemi mevcut. Peki ama mining yani madencilik denen üretim için sadece PC’lere mi ihtiyaç var? Tabii ki hayır. Siz farkında olmayabilirsiniz, ama akıllı telefon ya da tabletiniz de madencilik yapıyor ve kazanılan parayı da yine sizden habersiz olarak kötü niyetli insanların cüzdanlarına aktarıyor olabilir.

ExtremeTech’de yer alan bilgilere göre yeni bir Android malware, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını kripto para için hedef seçmiş durumda. Çinli IT firması Qihoo 360 Netlab, yaptığı araştırmalar sonucunda “ADB.Miner” adı verilen kötü niyetli Android yazılımını ortaya çıkardı. Bu yazılım, genellikle antivirüs ve porno içeriklere karşı sizi korumayı vaat eden bazı uygulamalarda ortaya çıkıyor. Arka planda çalışmaya başlıyor ve sizden habersiz kripto para için üretime koyuluyor.

Bu sebeple güvenliğinden emin olmadığınız uygulamaları kullanmamanızda fayda var. Eğer farkında olmadan yüklediyseniz, bir süre sonra telefonunuzun ağırlaştığını ve pilinin hızla tükendiğini fark edeceksiniz.

Öte yandan, bu zararlı yazılımın Wi-Fi üzerinden diğer telefonlara ve tabletlere bulaşma ihtimalinin de olduğunu belirtelim.



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