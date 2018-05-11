Android Oreo Mayıs güncellemesi çıktı!

Google, aylık Android güvenlik güncellemeleri kapsamında bugün yeni bir güncelleme yayınladı.sürümüne sahip olan modeller için yayınlanan bu güncelleme ile güvenlik açıkları kapatılıyor. Ayrıca güncelleme ile sistem performansında yaşanan bazı sorunlar da çözülüyor.Şimdilik bu güncellemeyivemodelleri alıyor. Ancak Google,güncellemesinin detaylarınıny,vegibi firmalar ile de paylaştı. Bu firmalar güncellemeyi telefonlarına uyarlayıp ay bitmeden indirime sunması gerekiyor.Güvenlik açısındankarşısında hep bir adım geride kalan Android, düzenli aldığı güncellemeler ile hackerlara göz açtırmıyor. Ancak Play Store dışında 3. parti APK. dosyalarını yüklerseniz, telefonunuzuz güvenlik tehditlerine açık hale gelecektir.Size tavsiyemiz; Android'de güvenliği sağlamak istiyorsanız,Stoe dışında telefona bilmediğiniz kaynaklardakitüründeki uygulama ve oyunları yüklememeniz yönünde olacak.