Android P’nin özellikleri detaylanıyor

Bu özelliklerden ilki yeni navigasyon barı.
Uzun yıllardır alışageldiğimiz sanal tuşlar yerini daha sade ve tek nokta şeklinde bir tuş yönetim sistemine bırakabilir. Bu beyaz noktayı nasıl taşıdığınıza bağlı olarak geri, ana ekran, son uygulamalar gibi menüleri aktif hale getirebiliyorsunuz. Dahası, bu joystick tarzı sistemle metin seçimi de yapabilirsiniz. Bu özelliğin benzerleri, bir süredir bazı üreticiler tarafından kendi arayüzlerinde kullanılıyordu.
Android P’nin
önemli detaylarından birisi de yeni pil yönetimi olacak. Yapay zekadan
destek alınarak tasarlanan yeni algoritma sayesinde, cihazınız uygulama kullanımlarınızı öğrenerek buna karşı birtakım işlemler uygulayabilecek. Örneğin belli bir saatte hangi uygulamayı kullanacağınız tahmin edilerek diğer uygulamaların enerji sarfiyatı azaltılabilir.
Bu özellik sadece pil yönetiminde değil, kullanım kolaylaştırmada da işinize yarayabilir. Zira yine kullanım senaryonuza bağlı olarak akıllı uygulama önerileri
gibi birtakım başka işlevler işinize yarayabilir.
Uygulama yönetimi konusunda da çok hoş detaylar karşımıza çıkıyor. Bu özellikler sayesinde artık çok daha detaylı istatistiklerimize
ulaşabilecek, istediğimiz uygulamalara günlük kullanım süresi sınırı
koyabilecek, günlük kullanım detaylarınıza çok daha detaylı olacak erişebileceksiniz.
Android P
daha uzun süre boyunca beta olarak test edilecek. Yaz sonunda
final sürümlerinin ilk telefonlara dağıtılacağı düşünülüyor.
Adem Özdoğan