Android P’nin özellikleri detaylanıyor

Adem Özdoğan

Bu özelliklerden ilki yeniUzun yıllardır alışageldiğimiz sanal tuşlar yerini daha sade ve tek nokta şeklinde bir tuş yönetim sistemine bırakabilir. Bu beyaz noktayı nasıl taşıdığınıza bağlı olarak geri, ana ekran, son uygulamalar gibi menüleri aktif hale getirebiliyorsunuz. Dahası, bu joystick tarzı sistemle metin seçimi de yapabilirsiniz. Bu özelliğin benzerleri, bir süredir bazı üreticiler tarafından kendi arayüzlerinde kullanılıyordu.önemli detaylarından birisi de yeni pil yönetimi olacak.destek alınarak tasarlanan yeni algoritma sayesinde, cihazınız uygulama kullanımlarınızı öğrenerek buna karşı birtakım işlemler uygulayabilecek. Örneğin belli bir saatte hangi uygulamayı kullanacağınız tahmin edilerek diğer uygulamaların enerji sarfiyatı azaltılabilir.Bu özellik sadece pil yönetiminde değil, kullanım kolaylaştırmada da işinize yarayabilir. Zira yine kullanım senaryonuza bağlı olarakgibi birtakım başka işlevler işinize yarayabilir.Uygulama yönetimi konusunda da çok hoş detaylar karşımıza çıkıyor. Bu özellikler sayesinde artık çok dahaulaşabilecek, istediğimiz uygulamalarakoyabilecek, günlük kullanım detaylarınıza çok daha detaylı olacak erişebileceksiniz.daha uzun süre boyunca beta olarak test edilecek.final sürümlerinin ilk telefonlara dağıtılacağı düşünülüyor.