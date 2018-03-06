Android P önemli bir özellik ile geliyor

Adem Özdoğan

Bir Android klasiği olarak telefonlarımızdagöremeden onun 2 sürüm ötesini konuşmaya başlıyoruz;. Google’ın 8.1’in ardından üzerinde çalışmaya başladı sonraki sürüm hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.Günümüzün büyük problemlerinden olan istenmeyen aramalar için daha katı kurallar sonraki sürümde gelebilir.ortaya çıkan bilgilere göre; rehberinizdearamaları,aramalarını,gelen aramaları vearamaları engellemek mümkün olacak. Ayrıca ilk duyumlara göre bu özelliklere operatör müdahalesi de mümkün olacak. Bunun anlamı, bazı operatörler bu özellik yerine kendi engelleme servisleriniçalışabilirler.Öte yandan yeni sürümün kod adı henüz kesin şekilde belli değil. Bildiğiniz gibialfabetik sıraya göre yiyecek ismi seçiyor ve sıradaki harf “P”. Önümüzdeki haftalarda sürümle ilgili detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.