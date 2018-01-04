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Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildi

Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi
İngiliz basınında yer alan habere göre, tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Andy Murray, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ardından Avustralya Açık'tan da çekilme kararı aldı.

Kariyerinde 5 Avustralya Açık finali oynayan ancak kazanamayan 30 yaşındaki sporcu, Wimbledon ve ABD Açık'ta toplam 3 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.

AA

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