Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi

Nazlı Erdol

İngiliz basınında yer alan habere göre, tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle'nın ardından'tan da çekilme kararı aldı.Kariyerinde 5finali oynayan ancak kazanamayan 30 yaşındaki sporcu,ve'ta toplam 3şampiyonluğu yaşadı.Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.