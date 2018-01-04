Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi

İngiliz basınında yer alan habere göre, tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Andy Murray
, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası
'nın ardından Avustralya Açık
'tan da çekilme kararı aldı.
Kariyerinde 5 Avustralya Açık
finali oynayan ancak kazanamayan 30 yaşındaki sporcu, Wimbledon
ve ABD Açık
'ta toplam 3 grand slam
şampiyonluğu yaşadı.
Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray
, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.
AA
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Nazlı Erdol